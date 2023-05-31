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Общество

Новости часа: Путин поручил провести диспансеризацию населения в новых регионах РФ

Новости часа: Путин поручил провести диспансеризацию населения в новых регионах РФ

Новости часа: в Кремле заявили об отсутствии на Западе осуждения атаки БПЛА на Москву

Песков заявил, что в Кремле не обсуждают введение военного положения в РФ

Граждане Украины должны понимать, к чему приведут провокации Киева – Путин

Владимир Путин заявил, что система ПВО Москвы сработала штатно

Новости часа: система ПВО при атаке беспилотников по Москве сработала штатно

Путин прокомментировал атаку украинских беспилотников на Москву и Подмосковье

Путин прокомментировал атаку БПЛА на Москву

Новости часа: Песков прокомментировал атаку БПЛА на Москву

Новости часа: Песков заявил об отсутствии угрозы для жителей Москвы после атаки БПЛА

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Владимир Путин поручил провести диспансеризацию населения в новых регионах РФ. Об этом он заявил на совещании с правительством России.

Объем производства лифтов в Москве вырос почти на 65%. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Сделка по продаже завода Volkswagen в Калуге не включает опцию обратного выкупа. Об этом заявил Минпромторг.

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