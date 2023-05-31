Новости часа: Путин поручил провести диспансеризацию населения в новых регионах РФ

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Владимир Путин поручил провести диспансеризацию населения в новых регионах РФ. Об этом он заявил на совещании с правительством России.

Объем производства лифтов в Москве вырос почти на 65%. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Сделка по продаже завода Volkswagen в Калуге не включает опцию обратного выкупа. Об этом заявил Минпромторг.