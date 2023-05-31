12:51Политика
Песков заявил, что в Кремле не обсуждают введение военного положения в РФ
Фото: kremlin.ru
Российские власти не обсуждали введение военного положения на территории страны. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова главы Чечни Рамзана Кадырова, который ранее сообщил, что после атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на Москву в России следует ввести военное положение.
"Никаких решений на счет не принималось, и никаких обсуждений на этот счет не ведется", – заявил представитель Кремля, подчеркнув, что право на введение подобного режима в стране принадлежит исключительно высшей федеральной власти.
Накануне в Минобороны РФ подтвердили атаку дронов на столичные объекты гражданской инфраструктуры, о чем ранее сообщали москвичи и СМИ. Специалисты военного ведомства заявили, что столицу атаковали восемь БПЛА, пять из которых были сбиты силами ПВО, а три потеряли управление и отклонились от цели в результате воздействия комплексов РЭБ.
В результате произошедшего за медицинской помощью обратились два человека. Серьезно пострадавших и жертв не было, информировал Сергей Собянин.
Причастными к атаке на Москву в МО РФ назвали деятелей киевского режима. Об этом же позже заявил и Песков. По словам представителя Кремля, подобные действия со стороны Украины стали ответом Киева на удар России по украинскому центру принятия решений.
Эксперт заявил, что атаковавшие Москву БПЛА можно было спутать с самолетами
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