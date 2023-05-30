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16:58

Экономика

Запрет Польши на проезд автотранспорта РФ и Белоруссии не повлияет на доставку грузов

Фото: 123RF/vitpho

Запрет Польши на проезд российских и белорусских транспортных средств не повлияет на сроки доставки товаров, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минтранса РФ.

Речь идет о доставке товаров в импортном и экспортном направлениях.

Ранее стало известно, что Польша с 1 июня закроет движение через свою границу грузовиков с номерами Российской Федерации и Белоруссии.

До этого польские власти ввели санкции против 365 граждан Белоруссии и 15 граждан Российской Федерации.

В МВД Польши объяснили, что это сделано из-за сохранения в силе приговора, который вынесен в отношении гражданина Белоруссии польского происхождения журналиста международного канала общественного телевидения Польши Polonia Андрея Почобута, и отношением властей страны к политическим оппонентам.

Совет ГД одобрил решение о запрете проезда польских фур по территории РФ

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