16:58Экономика
Запрет Польши на проезд автотранспорта РФ и Белоруссии не повлияет на доставку грузов
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Запрет Польши на проезд российских и белорусских транспортных средств не повлияет на сроки доставки товаров, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минтранса РФ.
Речь идет о доставке товаров в импортном и экспортном направлениях.
Ранее стало известно, что Польша с 1 июня закроет движение через свою границу грузовиков с номерами Российской Федерации и Белоруссии.
До этого польские власти ввели санкции против 365 граждан Белоруссии и 15 граждан Российской Федерации.
В МВД Польши объяснили, что это сделано из-за сохранения в силе приговора, который вынесен в отношении гражданина Белоруссии польского происхождения журналиста международного канала общественного телевидения Польши Polonia Андрея Почобута, и отношением властей страны к политическим оппонентам.
Совет ГД одобрил решение о запрете проезда польских фур по территории РФ
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