Путин подтвердил, что РФ нанесла удар по штабу военной разведки Украины

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин подтвердил, что Вооруженные силы РФ нанесли удар по штабу военной разведки Украины несколько дней назад.

"Мы уже говорили и о возможности нанесения ударов по штабам принятия решений, по центрам принятия решений. Разумеется, к этой категории относится и штаб военной разведки Украины, по которому был нанесен удар два-три дня назад", – заявил президент.

По его словам, не Россия развязала войну и не она использует такие средства, которые применяют "украинские воротилы". Он подчеркнул, что РФ была вынуждена ответить на действия Киева в Донбассе, при этом российские ВС наносят удары по военным силам и объектам противника.

Утром 30 мая в Минобороны РФ сообщили, что киевский режим предпринял попытку террористической атаки восемью дронами по объектам в Москве.

Они все были поражены российскими средствами ПВО и РЭБ. Пять дронов сбили зенитные ракетно-пушечные комплексы "Панцирь-С", еще три беспилотника подавили средствами радиоэлектронной борьбы, в результате чего они потеряли управление и отклонились от намеченных целей.

О происшествии также рассказал Сергей Собянин. По его словам, несколько зданий в столице получили разрушения. Серьезно пострадавших после атаки не было, к медикам обратились два человека.

СК РФ возбудил уголовное дело о теракте по факту атаки беспилотников на дома в столице. К расследованию были привлечены опытные следователи и криминалисты центрального аппарата ведомства.

