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09:15

Туризм

Путин призвал запустить электронные визы для иностранцев как можно скорее

Путин призвал запустить электронные визы для иностранцев как можно скорее

Новости часа: Путин заявил о необходимости запустить электронные визы в короткие сроки

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Владимир Путин призвал как можно быстрее запустить электронные визы для иностранцев. Как заявил президент, все формальности для интуристов в России должны быть максимально удобными.

Тем временем Госдума разрешила оформлять иностранным туристам российские банковские карты. Соответствующий законопроект приняли в третьем чтении. Он позволяет российским банкам открывать счет иностранцам и выдавать им карты. С их помощью турист сможет бронировать тур, а приехав в Россию, расплачиваться за услуги и совершать покупки.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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