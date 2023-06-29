Путин призвал запустить электронные визы для иностранцев как можно скорее

Владимир Путин призвал как можно быстрее запустить электронные визы для иностранцев. Как заявил президент, все формальности для интуристов в России должны быть максимально удобными.

Тем временем Госдума разрешила оформлять иностранным туристам российские банковские карты. Соответствующий законопроект приняли в третьем чтении. Он позволяет российским банкам открывать счет иностранцам и выдавать им карты. С их помощью турист сможет бронировать тур, а приехав в Россию, расплачиваться за услуги и совершать покупки.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.