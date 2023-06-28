Песков заявил, что решений о повторном взимании налога на сверхприбыль не принималось

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Повторное взимание налога на сверхприбыль с предпринимателей не обсуждается в Кремле, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Никаких решений на этот счет не принималось. В данном случае я бы рекомендовал обратиться или в правительство, или к экспертам. Здесь никакого обсуждения на этот счет не ведется", – заявил Песков.

Ранее в Минфине РФ не исключили возврат к налогу на сверхприбыль в случае дефицита бюджета.

По словам замминистра финансов Алексея Сазанова, налог появился по двум причинам – в России сформировался существенный дефицит бюджета и "возникли конъюнктурные сверхдоходы у компаний".

Законопроект о единовременном взносе в бюджет со сверхприбыли крупных компаний уже поддержал комитет Госдумы по бюджету и налогам.

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