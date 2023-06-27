Золотов заявил, что войска ЧВК "Вагнер" не смогли бы взять Москву

Фото: ТАСС/Елена Афонина

ЧВК "Вагнер" не удалось бы взять Москву, а любые провокации, которые могли возникнуть на фоне мятежа, были бы подавлены, заявил глава Росгвардии, генерал армии Виктор Золотов. Об этом сообщает ТАСС.

Он объяснил, что быстрое продвижение войск ЧВК по территории страны было связано с концентрацией Вооруженных сил РФ около Москвы.

"Мы концентрировали все силы именно на подступах к Москве, потому что, если разбрасывать группировку, они бы просто прошли как нож сквозь масло. Был сосредоточен кулак для отражения", – сказал Золотов.

ЧВК "Вагнер" в ночь на субботу, 24 июня, устроила мятеж на территории РФ. Основатель группы Евгений Пригожин заявил, что направил своих бойцов на Москву в связи с тем, что российская армия якобы атаковала по тыловым лагерям группы. Во время продвижения по стране ЧВК сообщила о захвате в Ростове-на-Дону штаба Южного военного округа.

В Минобороны РФ информацию об ударе назвали недостоверной, в скором времени в отношении Пригожина было возбуждено уголовное дело.

Позже президент Белоруссии Александр Лукашенко провел переговоры с главой ЧВК. Пригожин принял предложение белорусского лидера об остановке движения на территории РФ, формирования вернулись в полевые лагеря.

Владимир Путин назвал ситуацию с ЧВК вооруженным мятежом и поблагодарил силовые ведомства за противодействие группе. Президент предложил вагнеровцам заключить контракт с МО, вернуться домой или уйти в Белоруссию.

27 июня уголовное дело по факту мятежа ЧВК "Вагнер" было прекращено.



Тяжелую технику ЧВК "Вагнер" передадут в подразделения ВС РФ