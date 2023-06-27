Лукашенко считает, что командиры ЧВК "Вагнер" помогут ВС Белоруссии набраться опыта

Фото: телеграм-канал "Разгрузка Вагнера"

Опыт командиров ЧВК "Вагнер" будет полезен Вооруженным силам Белоруссии, считает президент республики Александр Лукашенко, слова которого приводит БелТА.

"Люди не понимают, что и мы прагматично к этому подходим. Их командиры приедут к нам и помогут (набраться опыта. – Прим. ред.). <...> Они на передовой – штурмовые отряды. Расскажут нам, что сейчас важно", – объяснил он.

Бойцы ЧВК смогут поделиться с белорусскими военнослужащими тем, через что они прошли в рамках спецоперации РФ на Украине, подчеркнул Лукашенко. Они расскажут, как противостоять вражеским беспилотникам, какое оружие следует применять, раскроют секреты своих тактических планов, наступлений и обороны, добавил президент Белоруссии. По его мнению, это бесценные знания.

Глава республики призвал не бояться бойцов ЧВК.

"Мы же ухо востро держим", – резюмировал он.

Ранее Лукашенко оказал содействие в урегулировании ситуации с ЧВК "Вагнер". Ее основатель Евгений Пригожин принял решение направить колонны бойцов на Москву, обвиняя ВС РФ в ударе по тыловым лагерям группы.

Президент Белоруссии по согласованию с Владимиром Путиным провел переговоры с главой ЧВК. Пригожин принял предложение белорусского лидера об остановке движения на территории РФ и возвращении бойцов в полевые лагеря.

26 июня президент РФ предложил бойцам "Вагнера" подписать контракт с Минобороны, вернуться домой или отправиться в Белоруссию.

Позднее Лукашенко заявил, что он отдал распоряжение привести вооруженные силы республики в полную боевую готовность на фоне событий, произошедших в России.



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