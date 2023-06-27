Золотов заявил, что информация о мятеже ЧВК "Вагнер" поступала заранее

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Информация о мятеже Евгений Пригожина поступала из стана ЧВК "Вагнер" до 24 июня, заявил глава Росгвардии Виктор Золотов.

"Из стана Пригожина тоже шли такие информационные вбросы. Ну они такие узконаправленные были: о том, что готовится этот мятеж, что он произойдет в период с 22 по 25 число. Что собственно и произошло", – сказал Золотов.

Ранее Золотов заявил, что у Росгвардии вскоре появятся тяжелые вооружения, включая танки. По его словам, этот вопрос обсуждался с президентом Владимиром Путиным.

ЧВК "Вагнер" в ночь на субботу, 24 июня, устроила мятеж в РФ, что стало причиной напряженности в стране. Бойцы компании захватили центр Ростова-на-Дону, а основатель группы Евгений Пригожин заявил о решении направить ударную группу на Москву. Свои действия Пригожин обосновал тем, что российская армия якобы атаковала тыловые лагеря группы.

Позже президент Белоруссии Александр Лукашенко провел переговоры с главой ЧВК. Пригожин принял предложение белорусского лидера об остановке движения на территории РФ, формирования вернулись в полевые лагеря.

Путин назвал ситуацию с ЧВК вооруженным мятежом и поблагодарил сотрудников силовых ведомств за противодействие формированиям. Вместе с этим президент предложил военным из "Вагнера" заключить контракт с МО, вернуться домой или уйти в Белоруссию.

Минобороны сообщило о подготовке передачи тяжелой техники "Вагнера" в подразделения ВС РФ