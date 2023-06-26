Путин предложил вагнеровцам заключить контракт с МО, вернуться домой или уйти в Белоруссию

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Владимир Путин предложил бойцам "Вагнера" подписать контракт с Минобороны, вернуться домой или отправиться в Белоруссию. Об этом президент России заявил в своем телеобращении.

По словам Путина, подавляющее большинство бойцов и командиров ЧВК "Вагнер" – это патриоты России, преданные своему народу и государству.

"Они доказали это своим мужеством на поле боя, освобождая Донбасс и Новороссию. Их попытались использовать втемную против своих братьев по оружию, с которыми они вместе сражались ради страны и ее будущего", – сказал президент.

Глава государства заявил, что по его прямому поручению принимались решения, направленные на то, чтобы избежать крови и поблагодарил солдатов "Вагнера", которые не пошли на кровопролитие, остановившись у последней черты.

"Сегодня у вас есть возможность продолжить службу России, заключив контракт с министерством обороны или другими силовыми органами, либо вернуться к своим родным и близким. Кто хочет – сможет уйти и в Белоруссию. Данное мною обещание будет исполнено. Повторю, выбор за каждым из вас, но уверен, это будет выбор воинов России, которые осознали свою трагическую ошибку", – заключил Путин.

Основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил об ударе ВС РФ по тыловым лагерям и призвал сторонников выйти против военного руководства страны. Минобороны РФ опровергло информацию об ударе, а в отношении Пригожина было возбуждено уголовное дело.

Вечером 24 июня президент Белоруссии Александр Лукашенко по согласованию с Владимиром Путиным провел переговоры с Пригожиным. Глава ЧВК принял предложение белорусского лидера об остановке движения на территории РФ и дальнейших шагах по деэскалации напряжения. В свою очередь, Пригожин заявил, что ЧВК "Вагнер" разворачивает свои колонны техники и направляется обратно в полевые лагеря.

После переговоров и заявления Пригожина о возвращении в лагеря в Кремле сообщили, что уголовное дело в отношении Пригожина будет прекращено, он сам уедет в Белоруссию.