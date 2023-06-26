В Госдуме заявили, что ЧВК больше не смогут вербовать заключенных

Фото: Москва 24/Роман Балаев

Согласно новой норме, частные военные компании больше не смогут заключать контракты с осужденными. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на главу думского комитета по законодательству Павла Крашенникова.

"Была история, когда ЧВК могли брать тех, кто под приговором находятся, и заключать с ними контракты. Теперь <...> контракты заключаются только с Минобороны", – сказал парламентарий.

20 июня Госдума приняла закон, который разрешает судимым, за рядом исключений, и ограниченно годным к военной службе гражданам заключать контракты с ВС РФ во время мобилизации или в период военного положения. 24 июня его подписал Владимир Путин.

Между тем в минувшую пятницу основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин сообщил об ударе ВС РФ по его подразделениям и призвал сторонников выйти против российского военного руководства. В Минобороны РФ информацию об ударе опровергли.

Тем не менее в ночь на 24 июня появилась информация о том, что вагнеровцы захватили штаб Южного военного округа в Ростове-на-Дону. Переговоры с Пригожиным вел президент Белоруссии Александр Лукашенко. В результате удалось договориться о деэскалации ситуации.

После переговоров группа "Вагнера" начала разворачивать свои колонны техники и направилась обратно в полевые лагеря. К утру следующего дня обстановка в Ростове-на-Дону нормализовалась.



ЧВК "Вагнер" возвращается в полевые лагеря