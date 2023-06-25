Депутат Картаполов заявил о необходимости принятия закона о ЧВК

Фото: ТАСС/Антон Новодережкин

Председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил в беседе с изданием «Ведомости», что в России следует принять закон, который бы регулировал деятельность частных военных компаний (ЧВК).

Отвечая на вопрос, могут ли такой закон разработать и принять в ближайшее время, он сообщил, что в Госдуме работают над этим.

Кроме этого, депутат заявил, что пока судьба ЧВК «Вагнер» до конца не определена. По его словам, сначала необходимо с этим определиться. Он отметил, что не следует запрещать ЧВК «Вагнер», вопросы есть только к ее руководителю.

В ночь на 24 июня в Ростове-на-Дону вагнеровцы захватили штаб Южного военного округа. Это произошло на фоне заявлений Евгения Пригожина о якобы нанесенных Вооруженными силами РФ ракетно-бомбовых ударах по лагерям ЧВК. Эти данные позже опровергли и в Минобороны, и в ФСБ.

Ранее сообщалось, что обстановка вокруг здания Южного военного округа в Ростове-на-Дону спокойная. По информации СМИ, движение по Буденновскому проспекту возобновлено.