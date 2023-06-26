В Совфеде заявили, что не считают актуальным отдельный закон по ЧВК

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В Совете Федерации не планируют готовить отдельный законопроект, который касается деятельности частных военных компаний (ЧВК). Об этом пишет "Интерфакс" со ссылкой на главу комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрея Клишаса.

"Мы актуальные вопросы решаем в оперативном режиме. Например, что подследственные могут заключать контракты только с Минобороны РФ. Разработку отдельного закона по ЧВК актуальным сейчас не считаю", – заявил он.

Ранее председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что в России необходимо принять закон, который бы регулировал деятельность ЧВК. В ГД, по его словам, работают над этим.

Также в Госдуме сообщили, что ЧВК больше не смогут заключать контракты с осужденными. По словам главы думского комитета по законодательству Павла Крашенникова, теперь осужденные смогут заключить контракт только с Минобороны РФ.

24 июня основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин сообщил об ударе ВС РФ по его подразделениям и призвал сторонников выйти против российского военного руководства. В Минобороны России эту информацию назвали не соответствующей действительности. ФСБ возбудила в отношении Пригожина уголовное дело.

В ночь на 24 июня вагнеровцы захватили штаб Южного военного округа в Ростове-на-Дону. Было принято решение о начале переговоров, которые провел президент Белоруссии Александр Лукашенко. Пригожин принял предложение белорусского лидера об остановке движения на территории РФ и дальнейших шагах по деэскалации напряжения.

Уголовное дело в отношении Пригожина не было прекращено – СМИ