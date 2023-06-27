Песков не стал говорить о дальнейшей судьбе бойцов ЧВК "Вагнер", переходящих в Белоруссию

Фото: телеграм-канал "Разгрузка Вагнера"

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков не стал комментировать дальнейшие действия бойцов ЧВК "Вагнер", которые отправились в Белоруссию.

Он заявил, что не может предоставить какие-либо дополнительные детали по этому вопросу. Песков напомнил, что Владимир Путин 26 июня в обращении четко сказал о возможных перспективах для участников группы.

"Кто-то может подписать контракты с Минобороны или с другими нашими силовыми ведомствами, кто-то может вернуться домой, кто-то может перейти в Белоруссию", – заявил он.

Вместе с этим Песков подчеркнул, что российские власти не в курсе о якобы уже состоявшемся приезде основателя группы Евгения Пригожина в Белоруссию.

Кроме того, пресс-секретарь президента РФ подчеркнул, что попытка вооруженного мятежа не пошатнула позиции власти РФ и лично Путина. Суждения некоторых экспертов не имеют ничего общего с реальным положением дел, отметил Песков.

24 июня пресс-служба Пригожина опубликовала ряд аудиозаписей, в которых глава группы обвинил ВС РФ в атаке по тыловым лагерям ЧВК. В итоге он заявил о решении начать "марш справедливости" и пойти на Москву, попутно захватив в Ростове-на-Дону штаб Южного военного округа.

В Минобороны России назвали информацию об ударе ложной, а в отношении Пригожина ФСБ возбудила уголовное дело.

Было принято решение о переговорах, которые провел президент Белоруссии Александр Лукашенко. Он выступил с инициативой принять участие в них, так как лично знает основателя ЧВК около 20 лет, сообщил Песков.

Пригожин принял предложение белорусского лидера об остановке движения на территории РФ, формирования вернулись в полевые лагеря.



Путин назвал ситуацию с ЧВК вооруженным мятежом и поблагодарил силовые ведомства за противодействие группе. Во вторник, 27 июня, стало известно, что уголовное дело по факту мятежа ЧВК "Вагнер" было прекращено.

Владимир Путин выступил с обращением к россиянам