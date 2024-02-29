Путин заявил, что Россия доказала способность отвечать на любые вызовы

Россия доказала, что может отвечать на любые вызовы. Об этом заявил Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию.

Свою речь глава государства начал с оценки ситуации в стране. Он подчеркнул, что в настоящее время общество сплоченное. Это помогает решать большие задачи, которые стоят перед страной.

Президент также высоко оценил российскую экономику, которая во время специальной военной операции проявила гибкость и устойчивость. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.