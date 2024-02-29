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29 февраля, 14:30

Политика

Путин заявил, что Россия доказала способность отвечать на любые вызовы

Путин заявил, что Россия доказала способность отвечать на любые вызовы

Послание Путина Федеральному собранию начнется в ближайшее время

Владимир Путин огласит послание Федеральному собранию 29 февраля

Послание Владимира Путина Федеральному собранию начнется в 12:00

Путин выступит с посланием к Федеральному собранию

Владимир Путин огласит послание Федеральному собранию 29 февраля

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Послание Путина Федеральному собранию бесплатно покажут в ряде кинотеатров РФ

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Путин начал подготовку текста послания Федеральному собранию 29 февраля

Россия доказала, что может отвечать на любые вызовы. Об этом заявил Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию.

Свою речь глава государства начал с оценки ситуации в стране. Он подчеркнул, что в настоящее время общество сплоченное. Это помогает решать большие задачи, которые стоят перед страной.

Президент также высоко оценил российскую экономику, которая во время специальной военной операции проявила гибкость и устойчивость. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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