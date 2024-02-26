Путин начал подготовку текста послания Федеральному собранию 29 февраля

Владимир Путин начал подготовку текста послания Федеральному собранию. Об этом журналистам рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Путин выступит с посланием Федеральному собранию 29 февраля. Это ежегодное публичное обращение главы государства к обеим палатам парламента, в котором дается оценка положения дел в стране и определяются основные направления внутренней и внешней политики.

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