В ГД выступили против разных ставок по льготной ипотеке в регионах

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Глава думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил о вредности и нецелесообразности ввода разных ставок по льготной ипотеке в различных субъектах России. Об этом депутат ГД РФ заявил в беседе с "Газетой.ру".

Он подчеркнул, что в РФ уже сейчас есть несколько льготных программ с разными ставками. В пример Аксаков привел программы дальневосточной и льготной ипотек, с 2 и 8% годовых соответственно.

"Это приведет к нарушению единого экономического пространства и неравенству", – объяснил депутат.

Он также считает вредным, если льготная программа будет "для всех". По его словам, доля кредитов с такой ипотекой не должна быть больше 25% от общего объема выдачи займов на недвижимость.

"Сейчас почти 100%. Это взвинтило цены на жилье. Люди выиграли на процентах за кредит, но значительно проиграли в стоимости покупаемого жилья", – заключил он.

Ранее в ЦБ РФ анонсировали пересмотр условий льготной ипотеки. Предполагается, что регулятор отдаст предпочтение адресным и целевым программам уже в этом году. При этом льготы будут доступны только тем, кто нуждается в них в первую очередь.

Итоговое решение о судьбе льготной ипотеки остается за Владимиром Путиным, заявил замминистра строительства и ЖКХ РФ Никита Стасишин.





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