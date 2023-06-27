Новости часа: Путин заявил, что военные РФ во время мятежа работали в сложных условиях

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Российским военным во время мятежа пришлось работать в очень сложных условиях. Об этом заявил Владимир Путин на встрече с военнослужащими Минобороны в Кремле.

Белоруссия была готова направить в РФ при необходимости бригаду силовиков. Об этом сообщил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Восстановление дорог, поврежденных в регионах РФ 24 июня, уже идет. Об этом рассказал заместитель председателя российского правительства Марат Хуснуллин.