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16:45

Политика

Новости часа: Путин заявил, что военные РФ во время мятежа работали в сложных условиях

Новости часа: Путин заявил, что военные РФ во время мятежа работали в сложных условиях

Новости часа: Путин заявил, костяк руководства ВС РФ надо формировать из участников СВО

Путин заявил, что компания "Конкорд" за год заработала на продуктах 80 млрд рублей

Путин пообещал поддержать семьи военных, погибших при подавлении мятежа

Путин сообщил, что содержание ЧВК "Вагнер" полностью обеспечивало государство

Новости часа: Путин заявил, что военные фактически остановили гражданскую войну в РФ

Путин начал встречу с военнослужащими в Кремле

Новости часа: Путин отметил четкую работу силовиков во время мятежа

Владимир Путин обратился к подразделениям силовых ведомств на Соборной площади Кремля

Путин в Кремле обратится к подразделениям, которые обеспечивали порядок во время мятежа

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Российским военным во время мятежа пришлось работать в очень сложных условиях. Об этом заявил Владимир Путин на встрече с военнослужащими Минобороны в Кремле.

Белоруссия была готова направить в РФ при необходимости бригаду силовиков. Об этом сообщил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Восстановление дорог, поврежденных в регионах РФ 24 июня, уже идет. Об этом рассказал заместитель председателя российского правительства Марат Хуснуллин.

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