Участок Калужско-Рижской линии метро закроют 1 и 2 марта

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

27 февраля, 18:30

Политика

Путин заявил, что часть западных элит попытается сорвать начавшийся диалог РФ и США

Путин заявил, что часть западных элит попытается сорвать начавшийся диалог РФ и США

Путин заявил о прагматичности нынешних партнеров в США

Путин заявил о необходимости пресечь попытки Запада сорвать переговоры РФ и США

Мишустин заявил, что качество автошкол будут оценивать по количеству ДТП их учеников

Песков заявил о широком поле для сотрудничества с США

Песков заявил, что пошлины США против Евросоюза не могут повлиять на Россию

Эксперты отметили, что спрос на редкоземельные металлы растет очень быстро

Россия занимает второе место в мире по запасам редкоземельных металлов

Песков заявил, что партнерство РФ и США возможно после разрешения украинского конфликта

Песков отметил необходимость восстановления разрушенных отношений России и США

Владимир Путин заявил, что не всех устраивает возобновление российско-американских контактов. По его словам, часть западных элит по-прежнему настроена на сохранение нестабильности в мире и эти силы будут пытаться сорвать или скомпрометировать начавшийся диалог.

Президент отметил, что это нужно учитывать и использовать все возможности дипломатии и специальных служб для срыва подобных попыток.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
властьполитикавидеоЕкатерина ФоменкоАнастасия Тареева
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика