Путин заявил, что часть западных элит попытается сорвать начавшийся диалог РФ и США

Владимир Путин заявил, что не всех устраивает возобновление российско-американских контактов. По его словам, часть западных элит по-прежнему настроена на сохранение нестабильности в мире и эти силы будут пытаться сорвать или скомпрометировать начавшийся диалог.

Президент отметил, что это нужно учитывать и использовать все возможности дипломатии и специальных служб для срыва подобных попыток.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.