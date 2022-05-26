Путин пообщался с военными, получивших ранения в ходе спецоперации на Украине

Владимир Путин навестил российских военных, получивших ранения в ходе спецоперации на Украине. Президент приехал в Центральный военный клинический госпиталь имени Петра Мандрыка, где солдаты и офицеры проходят лечение.

Путин пообщался с ними, спросив о семьях. Президент также сказал, что сыновья этих мужчин будут гордиться своими отцами. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.