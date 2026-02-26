26 февраля, 13:45Культура
Оперу "Турандот" начали активно обсуждать после того, как о ней высказался Путин
Опера "Турандот", которую недавно представили на исторической сцене Большого театра, вызвала бурную реакцию публики. После того, как о ней высказался Владимир Путин, цены на билеты устремились вверх.
В разговоре с руководителем театра Валерием Гергиевым президент отметил, что успел прочитать о премьере в СМИ. Он спросил, не жестко ли звучит финал оперы.
