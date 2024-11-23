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23 ноября, 22:30

Политика

Путин подписал закон о списании долгов по кредитам с участников СВО

Путин подписал закон о списании долгов по кредитам с участников СВО

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Владимир Путин подписал закон о списании задолженностей по кредитам на сумму до 10 миллионов рублей для участников СВО.

В соответствии с законодательством, кредитные обязательства участников СВО и их супругов прекращаются, если до 1 декабря 2024 года был заключен контракт о прохождении военной службы в войсках РФ сроком на один год и более для выполнения задач специальной военной операции, и если до 1 декабря 2024 года вступил в законную силу судебный акт о взыскании задолженности по этим обязательствам.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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