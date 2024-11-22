FAZ: Германия разработала секретный план по подготовке к войне с РФ

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Германия начала подготовку к крупномасштабной войне с Россией. Для этого в ФРГ был разработан 1000-страничный "Оперативный план Германии", его содержание по большей части секретно. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на статью немецкой газеты Frankfurter Allgemeine Zeitung.

По информации журналистов, в плане перечислены все здания и объекты инфраструктуры, нуждающиеся в особой охране по военным причинам. Отмечается, что в случае конфликта на восточном фланге НАТО Германия стала бы центром для сотен тысяч солдат, которых нужно переправить на восток.

Бундесвер уже начал готовить компании к будущей чрезвычайной ситуации на основании этого секретного плана. К примеру, как сообщает газета, глава командного органа теробороны федеральной земли Гамбург Йорн Плишке рекомендовал представителям немецких организаций составить план для работников на случай кризиса, запастись дизельными генераторами и обучить вождению грузовиков не менее пяти из каждых ста сотрудников.

Уточняется, что данный план по-прежнему остается открытым для внесения дополнений.

Издание FAZ ранее уже сообщало, что Вооруженные силы Германии начали проводить информационные беседы для сотрудников немецких компаний, чтобы они могли подготовиться и эффективно действовать в случае возникновения военного противостояния с Россией.

В ноябре канцлер ФРГ Олаф Шольц провел телефонный разговор с Владимиром Путиным. Во время беседы российский президент указал на деградацию отношений РФ и Германии по всем направлениям из-за недружественного курса немецких властей.