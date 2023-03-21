Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

13:30

Политика

РФ искренне заинтересована в укреплении всеобъемлющего партнерства с КНР – Мишустин

РФ искренне заинтересована в укреплении всеобъемлющего партнерства с КНР – Мишустин

Владимир Путин высоко оценил развитие Китая

Путин высоко оценил работу Си Цзиньпина за прошедшее десятилетие

Новости часа: Путин рассказал о дальнейшей работе зерновой сделки

Число погибших и пострадавших в авариях в РФ снизилось на 5% за 2022 год – МВД

Новости часа: Путин поручил перевести в "цифру" процедуры в миграционной сфере

Новости часа: Песков рассказал, когда запланирована встреча глав РФ и КНР

Песков заявил, что сотрудники АП не используют смартфоны для закрытой информации

Песков назвал ориентировочное время встречи Владимира Путина и Си Цзиньпина

Песков рассказал, что сотрудники Кремля не используют iPhone в служебных целях

Премьер-министр Михаил Мишустин на встрече с лидером КНР Си Цзиньпином заявил, что Россия искренне заинтересована в дальнейшем укреплении всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия между двумя странами. Мишустин отметил, что в 2022 году взаимный товарооборот увеличился почти на треть и приблизился к 190 миллиардам долларов

Визит Си Цзиньпина в Москву стал одним из самых обсуждаемых событий этой недели. Встречали делегацию с особыми почестями, а разместили ее в фешенебельном отеле, где соблюдают повышенные меры безопасности.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
властьполитикавидеоЕлизавета ЯкушеваИван ЕвдокимовДарья Крамарова
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика