РФ искренне заинтересована в укреплении всеобъемлющего партнерства с КНР – Мишустин

Премьер-министр Михаил Мишустин на встрече с лидером КНР Си Цзиньпином заявил, что Россия искренне заинтересована в дальнейшем укреплении всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия между двумя странами. Мишустин отметил, что в 2022 году взаимный товарооборот увеличился почти на треть и приблизился к 190 миллиардам долларов

Визит Си Цзиньпина в Москву стал одним из самых обсуждаемых событий этой недели. Встречали делегацию с особыми почестями, а разместили ее в фешенебельном отеле, где соблюдают повышенные меры безопасности.

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