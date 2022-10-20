В четырех регионах РФ введено военное положение

С 20 октября впервые в истории современной России на части страны введено военное положение. Указ об этом подписал Владимир Путин. Оно действует в регионах, которые недавно вошли в состав РФ. Особые режимы теперь есть и в других субъектах, в том числе и в Москве.

Сергей Собянин заявил, что никаких мер, ограничивающих обычный ритм жизни города, не вводится. Но власти примут необходимые меры по повышению безопасности объектов жизнеобеспечения. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.