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Политика

В четырех регионах РФ введено военное положение

В четырех регионах РФ введено военное положение

Путин ввел военное положение в четырех новых регионах РФ

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С 20 октября впервые в истории современной России на части страны введено военное положение. Указ об этом подписал Владимир Путин. Оно действует в регионах, которые недавно вошли в состав РФ. Особые режимы теперь есть и в других субъектах, в том числе и в Москве.

Сергей Собянин заявил, что никаких мер, ограничивающих обычный ритм жизни города, не вводится. Но власти примут необходимые меры по повышению безопасности объектов жизнеобеспечения. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Спецоперация на Украине
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