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14 февраля, 18:15

Общество

Путин заявил, что в России продолжат модернизацию первичного звена здравоохранения

Путин заявил, что в России продолжат модернизацию первичного звена здравоохранения

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Владимир Путин сделал ряд важных заявлений на тему здравоохранения во время пленарного заседания Форума будущих технологий. Он сообщил, что проект по модернизации первичного звена здравоохранения обязательно будет продлен.

Президент рассказал, что в России благодаря проектам в сфере здравоохранения снижаются показатели смертности от онкологических заболеваний. В дальнейшем меры должны быть обеспечены дополнительным финансированием.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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