Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 13 марта

Россия согласна с предложением о прекращении огня на Украине, но при условии, что это приведет к долгосрочному миру. Об этом заявил Владимир Путин после переговоров со Александром Лукашенко. По словам президента, Киев может использовать 30-дневное перемирие для получения оружия или принудительной мобилизации.

МЧС совместно с военными, добровольцами и волонтерами эвакуируют жителей Суджанского района, где завершились боевые действия. Более 100 человек перевезли на автобусах из опасной зоны. Их доставляют в пункты временного размещения и обеспечивают всем необходимым.

В ночь на 14 марта в Москве ожидается резкое ухудшение погоды. По прогнозам синоптиков, на столицу обрушится шторм. Городские службы уже переведены в режим повышенной готовности.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.