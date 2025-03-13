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13 марта, 21:00

Политика

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 13 марта

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 13 марта

Путин заявил, что Россия за перемирие с Украиной, однако есть нюансы

Путин заявил, что Россия за перемирие с Украиной, но есть нюансы

Путин и Лукашенко подписали соглашение о защите граждан от преследования другими странами

Песков заявил, что освобождение Курской области от ВСУ находится на заключительной стадии

Путин сообщил, что ждет Лукашенко на праздновании 80-летия Победы

Александр Лукашенко прилетел в Москву на переговоры с Владимиром Путиным

Песков рассказал о российско-американской встрече 13 марта

Песков не исключил, что Путин выскажется по Украине на пресс-конференции с Лукашенко

Песков заявил, что Путин может высказаться по Украине на пресс-конференции в Кремле

Россия согласна с предложением о прекращении огня на Украине, но при условии, что это приведет к долгосрочному миру. Об этом заявил Владимир Путин после переговоров со Александром Лукашенко. По словам президента, Киев может использовать 30-дневное перемирие для получения оружия или принудительной мобилизации.

МЧС совместно с военными, добровольцами и волонтерами эвакуируют жителей Суджанского района, где завершились боевые действия. Более 100 человек перевезли на автобусах из опасной зоны. Их доставляют в пункты временного размещения и обеспечивают всем необходимым.

В ночь на 14 марта в Москве ожидается резкое ухудшение погоды. По прогнозам синоптиков, на столицу обрушится шторм. Городские службы уже переведены в режим повышенной готовности.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Мирные переговоры по Украине
властьполитикаобществопогодавидеоЕкатерина Фоменко
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