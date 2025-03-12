Владимир Путин провел совещание на одном из пунктов управления курской группировкой войск. Президент заявил, что территория Курской области должна быть полностью освобождена от противника в ближайшее время.

Также глава государства подчеркнул, что представители украинских формирований, противодействующие российским властям в Курске, по закону, считаются террористами.

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