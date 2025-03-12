12 марта, 22:30Политика
Владимир Путин провел совещание на одном из пунктов управления курской группировкой
Владимир Путин провел совещание на одном из пунктов управления курской группировкой войск. Президент заявил, что территория Курской области должна быть полностью освобождена от противника в ближайшее время.
Также глава государства подчеркнул, что представители украинских формирований, противодействующие российским властям в Курске, по закону, считаются террористами.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.