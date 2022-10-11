Новости часа: Путин продлил российское продовольственное эмбарго на 2023 год

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Владимир Путин продлил действие российского продовольственного эмбарго на 2023 год. Это следует из указа президента России.

Запад понимает сущность киевского режима и готов на все ради устранения РФ. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров.

Минсельхоз РФ видит предпосылки для снижения цен на хлеб в этом году. Об этом сообщили в ведомстве.