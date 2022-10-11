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Политика

Новости часа: Путин продлил российское продовольственное эмбарго на 2023 год

Новости часа: Путин продлил российское продовольственное эмбарго на 2023 год

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Песков прокомментировал объявление в розыск на Украине ряда чиновников РФ

Путин продлил продовольственное эмбарго на 2023 год

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Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Владимир Путин продлил действие российского продовольственного эмбарго на 2023 год. Это следует из указа президента России.

Запад понимает сущность киевского режима и готов на все ради устранения РФ. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров.

Минсельхоз РФ видит предпосылки для снижения цен на хлеб в этом году. Об этом сообщили в ведомстве.

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