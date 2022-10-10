Песков заявил, что безопасность Путина обеспечивается на должном уровне

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Безопасность Владимира Путина обеспечивается на нужном уровне с учетом всех угроз. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Безопасность президента обеспечивается на надлежащем уровне с учетом всех имеющихся угроз", – цитирует официального представителя Кремля "Газета.ру".

Песков также добавил, что Россия не желает участвовать в ядерной риторике.

Таким образом он прокомментировал слова бывшего помощника по национальной безопасности США Джона Болтона об угрозе безопасности Путина в случае применения РФ ядерного оружия. По словам бывшего советника Белого дома, Путин является центром принятия решений и контроля российской армии.

До этого президент США Джо Байден заявил, что впервые после холодной войны и Карибского кризиса миру грозит ядерная война. Он напомнил, что последний раз с "перспективой Армагеддона" Земля сталкивалась в 1962 году. В нынешней эскалации американский лидер обвинил российское руководство.

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