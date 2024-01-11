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11 января, 18:30

Культура

Владимир Путин выразил соболезнования в связи с кончиной Юрия Соломина

Владимир Путин выразил соболезнования в связи с кончиной Юрия Соломина

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Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким народного артиста СССР Юрия Соломина в связи с кончиной культурного деятеля. Владимир Путин назвал смерть худрука Малого театра невосполнимой утратой для отечественной культуры и всей России.

"Ушел из жизни великий актер, настоящий творец и созидатель, хранитель легендарных традиций русского классического театра", – говорится на сайте Кремля. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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