Владимир Путин выразил соболезнования в связи с кончиной Юрия Соломина

Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким народного артиста СССР Юрия Соломина в связи с кончиной культурного деятеля. Владимир Путин назвал смерть худрука Малого театра невосполнимой утратой для отечественной культуры и всей России.

"Ушел из жизни великий актер, настоящий творец и созидатель, хранитель легендарных традиций русского классического театра", – говорится на сайте Кремля. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.