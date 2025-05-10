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10 мая, 18:15

Политика

В Кремле прошли переговоры Владимира Путина и президента Зимбабве

В Кремле прошли переговоры Владимира Путина и президента Зимбабве

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В Кремле прошли переговоры Владимира Путина и президента Зимбабве Эммерсона Мнангагвы. Государства выступают с едиными или близкими позициями по большинству актуальных вопросов международной повестки дня, отметил российский лидер.

Кроме того, Россия придает особое значение всестороннему укреплению отношений со странами африканского континента, уточнил Путин. Также, по словам президента, у стран есть хорошие возможности для роста в разных областях, в том числе энергетике, геологоразведке и сельском хозяйстве.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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