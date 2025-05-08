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08 мая, 10:15

Политика

Владимир Путин проведет переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином 8 мая

Владимир Путин проведет переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином 8 мая

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Владимир Путин продолжает четырехдневную серию встреч с иностранными лидерами в преддверии празднования 80-летия Великой Победы. 8 мая он проведет переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином.

По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, лидеры двух держав обсудят сотрудничество в рамках БРИКС, ШОС и G-20. Речь также пойдет об энергетической сфере, в том числе о газопроводе "Сила Сибири – 2".

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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