Владимир Путин проведет переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином 8 мая

Владимир Путин продолжает четырехдневную серию встреч с иностранными лидерами в преддверии празднования 80-летия Великой Победы. 8 мая он проведет переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином.

По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, лидеры двух держав обсудят сотрудничество в рамках БРИКС, ШОС и G-20. Речь также пойдет об энергетической сфере, в том числе о газопроводе "Сила Сибири – 2".

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