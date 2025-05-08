08 мая, 10:15Политика
Владимир Путин проведет переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином 8 мая
Владимир Путин продолжает четырехдневную серию встреч с иностранными лидерами в преддверии празднования 80-летия Великой Победы. 8 мая он проведет переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином.
По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, лидеры двух держав обсудят сотрудничество в рамках БРИКС, ШОС и G-20. Речь также пойдет об энергетической сфере, в том числе о газопроводе "Сила Сибири – 2".
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.