В Нью-Дели завершились переговоры Путина и Моди

В Нью-Дели завершились переговоры Владимира Путина и премьер-министра Индии Нарендры Моди. Они обсудили вопросы военного экспорта, в том числе поставки зенитных систем, наращивание товарооборота и возведение атомных электростанций.

По итогам встречи подписан целый ряд соглашений. Сначала стороны встретились в узком составе, после чего продолжат встречу в расширенном формате с участием делегаций двух стран.

