Прямая линия с Владимиром Путиным состоится 19 декабря в 12:00 по московскому времени. Глава государства в эфире подведет итоги уходящего года и ответит на вопросы журналистов и жителей страны.

Прием вопросов начнется 4 декабря в 15:00 и будет идти до окончания эфира. Отправить сообщение можно через сайт moskva-putinu.ru, по телефону 8 (800) 200-40-40, а также по СМС или ММС на номер 0-40-40.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.