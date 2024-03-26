Новости часа: Сергей Собянин рассказал о развитии дорожной сети на западе Москвы

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Более 3,5 километра дорог построят и обновят на западе Москвы, заявил Сергей Собянин.

63 человека выписаны из больниц после теракта в "Крокус Сити Холле". Об этом сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

В столице после зимы промывают дорожные знаки, защитные экраны и ограждения, рассказали в комплексе горхозяйства.