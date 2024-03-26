Горячая линия для родственников пострадавших в "Крокусе": 8 (499) 251-45-03

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26 марта, 15:00

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Новости часа: Сергей Собянин рассказал о развитии дорожной сети на западе Москвы

Новости часа: Сергей Собянин рассказал о развитии дорожной сети на западе Москвы

Режиссер фильма о Владимире Жириновском прокомментировал слухи об актерском составе

Глава ФСБ заявил, что РФ примет ответные меры на теракт в "Крокус Сити Холле"

Председатель комитета госуслуг Москвы рассказала о способах упрощения оказания госуслуг

Спасатель Максим Шлычков экстренно вышел на работу в день теракта 22 марта

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Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Более 3,5 километра дорог построят и обновят на западе Москвы, заявил Сергей Собянин.

63 человека выписаны из больниц после теракта в "Крокус Сити Холле". Об этом сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

В столице после зимы промывают дорожные знаки, защитные экраны и ограждения, рассказали в комплексе горхозяйства.

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