Захарова назвала создание онлайн-консультанта МИД Украины заигрыванием с расовой темой

Фото: mfa.gov.ua

Появление в МИД Украины онлайн-консультанта по консульским вопросам в образе темнокожей девушки является позорным заигрыванием с расовой темой. Такое заявление сделала официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем телеграм-канале.

Ранее МИД Украины создал на базе ИИ онлайн-консультанта по консульским вопросам. Планируется, что он будет помогать оформлять релизы для журналистов. Персонаж "Виктория Шi" использует внешность певицы Розали Номбре.

"Использование же образа темнокожей девушки – позорное заигрывание с расовой темой", – написала Захарова.

Она отметила, что подобные действия представляют собой лишь отработку грантов по продвижению либеральной "толерантности". По мнению Захаровой, это также является попыткой "замазать неприглядную картину насквозь пронизавших современную Украину расистской и неонацистской идеологий".

Официальный представитель МИД РФ напомнила, что весной 2022 года африканские студенты, пытавшиеся покинуть территорию Украины, столкнулись с унижениями со стороны украинских пограничников, которые их не выпускали и не позволяли даже стоять в одной очереди с украинцами. По ее словам, Афросоюз тогда назвал творящееся на Украине "шокирующим проявлением расизма".

Ранее Захарова назвала мразями принимающих решение о передаче Киеву мужчин призывного возраста.Таким образом она прокомментировала заявление вице-премьера и министра национальной обороны Польши Владислава Косиняка-Камыша, который сообщил, что ЕС планирует принять решение о передаче Украине мужчин призывного возраста.