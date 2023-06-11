Румынский посол в Кении сравнил африканцев с обезьянами – СМИ

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Румыния отозвала своего посла в Кении Драгоша Виорела Цигэу после разгоревшегося скандала по поводу его расистской риторики. Об этом пишет издание Adevărul.

Уточняется, что инцидент произошел еще в середине апреля, однако о нем стало известно только на днях. Во время встречи с группой восточноевропейских дипломатов в отделении ООН в Найроби Цигэу, увидев поблизости обезьяну, сказал: "Африканская группа присоединилась к нам".

Многим присутствовавшим на встрече подобный комментарий посла показался бестактным и неуважительным. После африканская сторона обратилась к румынскому дипломату за разъяснениями.

Представители африканских стран подчеркнули важность создания атмосферы взаимного уважения и чуткости в дипломатической сфере, а также призвали принять меры по урегулированию подобных инцидентов.

По информации издания, МИД Румынии начал проверку по этому случаю.

Ранее главу департамента социальных служб и здравоохранения швейцарского кантона Люцерн Гвидо Графа обвинили в расизме из-за его высказывания об украинских беженцах.

До этого создателей сериала "Уэнсдэй" – режиссера Тима Бертона и Netflix – обвинили в расизме из-за того, что отрицательных героев в основном играют темнокожие актеры.