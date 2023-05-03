Тренеру из РФ смягчили наказание за расистский выпад в адрес кубинской волейболистки

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Дисквалифицированный на два года за слово "обезьяна" в адрес кубинской волейболистки Аиламы Монталво Андрей Воронков может возобновить тренерскую деятельность с 19 мая. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на генерального секретаря Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) Александра Яременко.

"Второй год дисквалификации Воронкова признан условным. С 19 мая он сможет работать. В случае какого-либо нарушения срок безусловной дисквалификации будет возобновлен", – заявил Яременко.

Тренера Воронкова дисквалифицировали за расизм в мае 2022-го. Во время одного из тайм-аутов в решающем матче финала чемпионата РФ он спросил блокирующую Валерию Зайцеву, почему она ловит "эту обезьяну".

На тот момент он возглавлял калининградский "Локомотив". Из-за слов тренера дисциплинарная комиссия ВФВ рекомендовала исполкому организации дисквалифицировать его. Воронков отказался приносить извинения кубинской волейболистке. Лишь спустя неделю он извинился и выразил сожаление по этому вопросу, подчеркнув, что эта фраза была сказана в личной беседе с игроком своей команды.