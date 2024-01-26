Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

26 января, 21:00

Новости

Мэр Москвы рассказал о создании городского вокзала Петровско-Разумовская

Мэр Москвы рассказал о создании городского вокзала Петровско-Разумовская

"Мой район. Новости": Москва получит более 800 новых электробусов до конца 2024 года

Новости часа: число электробусов в Москве увеличится в 1,5 раза до конца 2024 года

Россия стала четвертой в рейтинге стран с минимальным уровнем безработицы

Путин поручил СК РФ обнародовать детали катастрофы с Ил-76

"Интервью": Сергей Газаров – о взаимодействии публики и театра

"Мой район. Новости": городской вокзал Петровско-Разумовская объединит D1, D3 и метро

Новости регионов: СК РФ установил место, где находилось поразившее Ил-76 оружие

Новости часа: незаконное строительство пресекли в Пресненском районе

Очевидцы показали кадры с передвижной баней в центре Москвы

Городской вокзал Петровско-Разумовская появится на севере Москвы. Об этом рассказал Сергей Собянин.

По его словам, сейчас здесь строится платформа и надземный вестибюль первого Московского центрального диаметра (МЦД). Открытие вокзала позволит соединить две ветки метрополитена, а также МЦД-1 и МЦД-2.

Вокзал Петровско-Разумовская позволит также принимать поезда высокоскоростной магистрали. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
видеомэр МосквыСветлана Ключникова
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика