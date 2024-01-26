26 января, 21:00Новости
Мэр Москвы рассказал о создании городского вокзала Петровско-Разумовская
Городской вокзал Петровско-Разумовская появится на севере Москвы. Об этом рассказал Сергей Собянин.
По его словам, сейчас здесь строится платформа и надземный вестибюль первого Московского центрального диаметра (МЦД). Открытие вокзала позволит соединить две ветки метрополитена, а также МЦД-1 и МЦД-2.
Вокзал Петровско-Разумовская позволит также принимать поезда высокоскоростной магистрали. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.