Скорость ветра в Норильске достигла 25 м/с 26 января

Скорость ветра в Норильске 26 января достигала 25 метров в секунду. Видео непогоды опубликовали в Сети местные жители.

Из-за штормового предупреждения детей с 1-го по 11-й класс местные власти попросили оставить дома. Кроме того, перекрыта дорога в аэропорт.

За лечение домашних животных в России хотят ввести налоговый вычет. Для этого необходимо внести изменения в Налоговый кодекс. Соответствующий законопроект рассмотрят в Госдуме.

Авторы документа считают, что такая возможность станет стимулом для хозяев регистрировать питомцев, ведь вычет будет доступен только для учтенных животных. В итоге это может способствовать сокращению безнадзорных кошек и собак.

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