В Татарстане восстановили движение по трассе М-12 "Восток"

Фото: МЧС России

Автомобильное движение по трассе М-12 "Восток" в Татарстане восстановили после введенных ограничений. Об этом сообщается в телеграм-канале "Автодора".

"Открываем движение по М-12 с 684 до 766 км из Москвы. Движение на трассе полностью восстановлено", – говорится в сообщении.

Вместе с этим водителей предупредили об ограничении скорости на дороге до 70 километров в час. Их также призвали обращать внимание на информацию, размещенную на табло.

Движение по трассе приостановили 19 января из-за сильных снегопадов. Ограничения также затронули магистрали М-5 "Урал" и М-7 "Волга". В частности, на 858-м километре трассы М-7 "Волга" из-за неблагоприятных погодных условий произошли семь аварий с участием 20 автомобилей.

