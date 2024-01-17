Водители объяснили крупные заторы на трассе М-12 сильной метелью

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Водителям пришлось потратить 18 часов на преодоление заторов на трассе М-12, которые образовались из-за сильной метели. Об этом пишет "Газета.ру", ссылаясь на водителя Юрия.

"Мы много раз останавливались, я уже по счету не могу вам сказать. В среднем по часу в каждом месте мы стояли, даже, можно сказать, от часа. Самое большее мы простояли около пяти часов, не двигаясь абсолютно. А так, час стоишь, десять минут проехали, еще часика полтора стоишь", – рассказал он.

По словам мужчины, когда машины застревали, то приезжали работники "Автодора" и помогали, либо появлялись помощники с лопатами и грейдерами. Однако позже метель усилилась настолько, что под утро никто не смог ехать дальше, отметил автомобилист.



Он рассказал, что движение было восстановлено только около 10:00 по московскому времени. Однако водители двигаются медленно, в одну колонну.

"Я был практически в самом начале затора. Видел, из-за чего это происходило, что в основном легковые машины застревали. Или там какая-то машина наподобие "Газели" с прицепом подъем не одолела, фура пошла на обгон", – перечислил он.

В свою очередь, водитель Ильдар в беседе с изданием назвал обстановку на трассе ночью ужасной, так как дороги оказались нечищеными, а водители не могли сходить ни в туалет, ни принять пищу.

В "Автодоре" ранее заявляли, что из-за сложных погодных условий движение по участку трассы от 684-го до 836-го километра временно ограничено. Специалисты призвали водителей отложить дальние поездки, подчеркнув, что сотрудники МЧС оказывают необходимую помощь тем, кто оказался на указанном участке.

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