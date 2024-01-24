Уголовное дело завели по факту выезда автобуса на тротуар в Петербурге, водитель задержан

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Уголовное дело было заведено по факту выезда автобуса на тротуар в Василеостровском районе Санкт-Петербурга, водитель был задержан. Об этом сообщается на сайте МВД Медиа.

"Полиция возбудила уголовное дело по факту выезда автобуса на тротуар в Василеостровском районе Петербурга", – указано в сообщении.

В ведомстве отметили, что водитель автобуса признан подозреваемым. Его задержали на основании статьи 91 УПК РФ.

Ранее стало известно, что пять человек получили травмы в результате выезда рейсового автобуса на тротуар в Санкт-Петербурге. Согласно данным СМИ, четверо пострадавших находятся в тяжелом состоянии, среди них один ребенок.

В пресс-службе регионального главка МВД РФ также сообщили, что водитель мог совершить наезд на пешеходов из-за состояния здоровья.



Автобус сбил пешеходов в Санкт-Петербурге