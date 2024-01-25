Рейс Уфа – Омск вернулся в аэропорт вылета по техническим причинам

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Самолет авиакомпании "Азимут" Sukhoi Superjet 100, вылетевший из Уфы в Омск, вернулся в уфимский аэропорт по техническим причинам. Об этом со ссылкой на пресс-службу аэропорта сообщает РИА Новости.

"Рейс авиакомпании "Азимут", вылетевший из Уфы в Омск, решением экипажа вернулся на аэродром вылета по технической причине", – заявили в пресс-службе.

Отмечается, что самолет вылетел в 05:11 и сел в уфимском аэропорту в 06:28 по московскому времени. В пресс-службе также заявили, что службы аэропорта отработали штатно.

Согласно данным портала Flightradar24, самолет вскоре после взлета подал сигнал о чрезвычайной ситуации и развернулся в сторону аэропорта.

Ранее самолет Як-40 "Камчатского авиационного предприятия" рейса Петропавловск-Камчатский – Магадан вернулся в аэропорт вылета из-за неисправности. После взлета экипаж самолета зафиксировал неустойчивые показания прибора одного из двигателей. На борту находились 24 пассажира и 5 членов экипажа, никто из них не пострадал.

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