Мужчина не может попасть домой из-за непогоды в Южно-Сахалинске

Фото: телеграм-канал "МВД МЕДИА"

Из-за сильного снегопада под Южно-Сахалинском мужчина не может вернуться с работы домой, он вынужден остаться ночевать на вокзале. Об этом его супруга Наталья Шубина рассказала RT.

Она поделилась, что крышу ее дома засыпало снегом. По ее словам, дойти в какое-либо место в настоящий момент невозможно, поскольку всю территорию региона замело снегом. Шубина добавила, что ближайший к ее жилью магазин не работает.

"Будем сами печь хлеб – впервые, кстати. Сидим с детьми в снежной западне", – поделилась женщина.

В свою очередь, жительница Сахалина Алена подтвердила "Газете.ру", что дома жителей частного сектора замело по крышу из-за сильной метели. Она уточнила, что в магазинах нет дефицита продуктов, местные закупились ими заблаговременно.

Алена добавила, что подъезды замело так, что невозможно было выйти. Некоторые, сказала она, роют тоннели под снегом.

Еще одна жительница Сахалина Антонина посетовала на невозможность дойти до магазина в такую погоду. Она уточнила, что на фоне метели школьников перевели на дистанционное обучение.

Ранее в Южно-Сахалинске ввели режим чрезвычайной ситуации из-за неблагоприятной погодной обстановки. Как уточнил губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко, все службы жизнеобеспечения работают в усиленном режиме.

Глава региона, помимо прочего, призвал руководителей всех компаний перевести сотрудников на удаленный режим работы, а специалистов коммунальных служб обеспечить оперативную уборку основных дорог. Из-за нулевой видимости и порывов ветра была временно приостановлена работа общественного транспорта.

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