Собянин рассказал о благоустройстве столичных набережных

В 2019 году в столице благоустроят сразу несколько набережных. О том, как они будут выглядеть после завершения работ, рассказал в своем блоге Сергей Собянин.

На реке Сходня появится трасса гребного слалома. Для хранения лодок будет установлен специальный павильон. Для отдыха и спуска к реке обустроят площадки и дорожки.

Вдоль Овчинниковской и Озерковской набережных появятся сразу два сквера. Рядом с Садовническим проездом обустроят зону отдыха для пассажиров, ожидающих трамвая. В сквере между Садовническим мостом и Средним Овчинниковским переулком появятся лавочки, новые деревья и дополнительное освещение.

Рядом с ЗИЛом будет построена набережная Марка Шагала. Люди смогут гулять по берегу, обедать в кафе, отдыхать у воды. А искусственные холмы защитят пешеходов от шума и ветра.

В Кожуховском затоне вдоль проспекта Андропова появится Богатырский сквер. Для удобного спуска к воде там будут обустроены лестницы. Можно будет порыбачить со специального понтона, установленного рядом с берегом. Главным украшением сквера станут фигуры богатырей. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.