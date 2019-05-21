Собянин рассказал о благоустройстве столичных набережных

21 мая 2019, 13:15
В 2019 году в столице благоустроят сразу несколько набережных. О том, как они будут выглядеть после завершения работ, рассказал в своем блоге Сергей Собянин.
На реке Сходня появится трасса гребного слалома. Для хранения лодок будет установлен специальный павильон. Для отдыха и спуска к реке обустроят площадки и дорожки.
Вдоль Овчинниковской и Озерковской набережных появятся сразу два сквера. Рядом с Садовническим проездом обустроят зону отдыха для пассажиров, ожидающих трамвая. В сквере между Садовническим мостом и Средним Овчинниковским переулком появятся лавочки, новые деревья и дополнительное освещение.
Рядом с ЗИЛом будет построена набережная Марка Шагала. Люди смогут гулять по берегу, обедать в кафе, отдыхать у воды. А искусственные холмы защитят пешеходов от шума и ветра.
В Кожуховском затоне вдоль проспекта Андропова появится Богатырский сквер. Для удобного спуска к воде там будут обустроены лестницы. Можно будет порыбачить со специального понтона, установленного рядом с берегом. Главным украшением сквера станут фигуры богатырей. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: