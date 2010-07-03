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09:50

Осужден эксперт, нашедший алкоголь в крови погибшего в ДТП в Балашихе ребенка

суды

09:50

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Фото: vk.com/balashiha_vk

Судебного медицинского эксперта Михаила Клейменова, выявившего алкоголь в крови шестилетнего мальчика, погибшего в ДТП в подмосковной Балашихе, приговорили к 10 месяцам исправительных работ.

"Щелковский городской суд признал Клейменова виновным в халатности и приговорил его к 10 месяцам исправительных работ", – рассказал ТАСС отец погибшего мальчика Роман Шимко. Он также отметил, что Клейменов был восстановлен в должности. Потерпевшая сторона намерена обжаловать приговор.

Отец погибшего в Балашихе мальчика требует вернуть дело на рассмотрение прокурору

В апреле 2017 года в Балашихе Ольга Алисова за рулем Hyundai Solaris "проявила преступную небрежность", наехав на ребенка на скорости "не менее 20 километров в час". Мальчик скончался на месте. Подсудимая вину не признала, заявив, что была трезва и ехала не быстрее 20 километров в час по двору, а после наезда на ребенка вызвала скорую помощь.

Резонанс ДТП в Балашихе получило после того, как первичная судмедэкспертиза выявила в крови мальчика алкоголь в дозе, "соответствующей сильной степени опьянения". Позже комплексная судебная экспертиза опровергла этот вывод, установив, что ребенок был трезв.

Как выяснил Следственный комитет, при отборе образцов крови Клейменов использовал металлический черпак, что привело к загрязнению этих образцов. Нарушения привели к спиртовому брожению образцов крови и образованию в них ацетальдегида и этилового спирта в количестве 2,7 процента.

В марте 2018 года Мособлсуд оставил в силе приговор Алисовой, получившей три года колонии-поселения.

Ранее отец погибшего ребенка Роман Шимко заявил в суде об угрозах его семье и попросил вернуть дело прокурору. При этом сам обвиняемый Михаил Клейменов добивается разрешения не присутствовать на судебных заседаниях. Он утверждает, что семья погибшего мальчика оказывает на него давление.

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суды

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