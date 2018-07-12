Дело судмедэксперта Михаила Клейменова передано в суд

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Железнодорожный городской суд Московской области рассмотрит уголовное дело в отношении судмедэксперта, который выявил 2,7 процента алкоголя в крови ребенка, погибшего в аварии в апреле 2017 года, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры России.

Замгенерального прокурора РФ утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении заведующего Железнодорожным отделением ГБУЗ Московской области "Бюро судебно-медицинских экспертиз" Михаила Клейменова. Его обвиняют по статье о халатности.

Авария случилась 23 апреля 2017 года во дворе жилого дома в микрорайоне Павлино в Балашихе. Клейменову поручили провести кспертизу тела погибшего ребенка. Суд установил, что при отборе образцов крови он использовал металлический черпак, что привело к загрязнению образцов. Кроме того, кровь не отправили сразу в лабораторию. Нарушения привели к спиртовому брожению образцов крови.

В ноябре 2017 года Ольгу Алисову, управлявшую машиной, признали виновной в совершении ДТП и приговорили к трем годам колонии-поселения. В пользу потерпевшего – отца мальчика Романа Шимко – с подсудимой взыскали 61,5 тысячи рублей для возмещения материального ущерба и 2,5 миллиона рублей в счет моральной компенсации.