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20 декабря, 11:30

Транспорт

Сервисный центр московского транспорта открылся на станции "Петровский парк" БКЛ

Сервисный центр московского транспорта открылся на станции "Петровский парк" БКЛ

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На станции "Петровский парк" БКЛ появился сервисный центр московского транспорта. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Тем временем портал mos.ru также пишет, что в московских больницах стартовали новогодние акции: "Добрая елка" и "Десант Дедов Морозов".

Кроме того, Агентство "Москва" заявило об открытии здания библиотеки № 90 имени Неверова в Вешняках. Там также сообщили, что живая российская новогодняя елка в Москве стоит в среднем 1 400 рублей, а импортная обойдется в 6 тысяч рублей.

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