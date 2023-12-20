Сервисный центр московского транспорта открылся на станции "Петровский парк" БКЛ

На станции "Петровский парк" БКЛ появился сервисный центр московского транспорта. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Тем временем портал mos.ru также пишет, что в московских больницах стартовали новогодние акции: "Добрая елка" и "Десант Дедов Морозов".

Кроме того, Агентство "Москва" заявило об открытии здания библиотеки № 90 имени Неверова в Вешняках. Там также сообщили, что живая российская новогодняя елка в Москве стоит в среднем 1 400 рублей, а импортная обойдется в 6 тысяч рублей.